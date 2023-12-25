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2023
https://1prime.ru/finance/20231225/842659892.html
Латвия передала Украине конфискованные у нетрезвых латышей автомобили
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Власти Латвии передали Киеву конфискованные у нетрезвых латышей автомобили, общая стоимость которых составляет около одного миллиона евро, пишет издание Delfi. "Латвия отправила в... ПРАЙМ, 25.12.2023
финансы, экономика, новости, в мире, украина, авто, латвия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Власти Латвии передали Киеву конфискованные у нетрезвых латышей автомобили, общая стоимость которых составляет около одного миллиона евро, пишет издание Delfi.
"Латвия отправила в Украину 271 автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей, на общую предварительную сумму 903 453 евро", — сказано в тексте публикации.
По данным издания, на текущий момент правительство работает над документами для передачи еще 34 автомобилей, стоимость которых оценивается в 161 880 евро. Кроме того, ранее сейм Латвии одобрил поправки к Закону о поддержке населения Украины, согласно которому разрешается передача украинской стороне транспортных средств, находящихся в собственности государства.