МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Власти Латвии передали Киеву конфискованные у нетрезвых латышей автомобили, общая стоимость которых составляет около одного миллиона евро, пишет издание Delfi. Латвия прекратит выдачу виз россиянам

"Латвия отправила в Украину 271 автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей, на общую предварительную сумму 903 453 евро", — сказано в тексте публикации.

По данным издания, на текущий момент правительство работает над документами для передачи еще 34 автомобилей, стоимость которых оценивается в 161 880 евро. Кроме того, ранее сейм Латвии одобрил поправки к Закону о поддержке населения Украины, согласно которому разрешается передача украинской стороне транспортных средств, находящихся в собственности государства.