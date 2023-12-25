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2023-12-25T11:29:43+03:00
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2023
https://1prime.ru/finance/20231225/842660158.html
Аксенов оценил доходы в бюджет Крыма от национализации украинских объектов
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В бюджет Крыма поступило более 2,3 миллиарда рублей, полученных в ходе национализации объектов, принадлежащих украинским физическим и юридическим лицам, занимающимся враждебной... ПРАЙМ, 25.12.2023
финансы, экономика, новости, россия, крым, национализация, бюджет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — ПРАЙМ. В бюджет Крыма поступило более 2,3 миллиарда рублей, полученных в ходе национализации объектов, принадлежащих украинским физическим и юридическим лицам, занимающимся враждебной деятельностью против России, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"В этом году мы получили более 2,3 миллиарда рублей от продажи национализированных объектов. Думаю, будет больше", — отметил глава региона в эфире "Россия 24".
По словам Аксенова, национализация направлена на имущество украинских граждан, которые выражают враждебную позицию по отношению к России, однако добропорядочным гражданам ничего не угрожает.
Ранее парламент Крыма национализировал имущество некоторых украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих недружественные действия в отношении России. Общее число национализированных объектов составляет около 1150, включая движимое и недвижимое имущество.