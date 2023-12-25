СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — ПРАЙМ. В бюджет Крыма поступило более 2,3 миллиарда рублей, полученных в ходе национализации объектов, принадлежащих украинским физическим и юридическим лицам, занимающимся враждебной деятельностью против России, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Правительство сообщило о завершении ремонта сухопутного маршрута в Крым

"В этом году мы получили более 2,3 миллиарда рублей от продажи национализированных объектов. Думаю, будет больше", — отметил глава региона в эфире "Россия 24".

По словам Аксенова, национализация направлена на имущество украинских граждан, которые выражают враждебную позицию по отношению к России, однако добропорядочным гражданам ничего не угрожает.

Ранее парламент Крыма национализировал имущество некоторых украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих недружественные действия в отношении России. Общее число национализированных объектов составляет около 1150, включая движимое и недвижимое имущество.