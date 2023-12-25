МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Украина получила 1,34 миллиарда долларов от Всемирного банка на частичную компенсацию расходов государственного бюджета, в частности на выплаты пенсий и зарплат, сообщает в понедельник министерство финансов. Украина получила пакет финансовой помощи от Японии

"Украина получила 1,34 миллиарда долларов как шестое дополнительное финансирование в рамках проекта Всемирного банка… на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины, не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности на пенсионные выплаты и выплаты работникам государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

По данным ведомства, финансирование состоит из ссуды Всемирного банка в размере 1,086 миллиарда долларов под гарантии правительства Японии, а также грантов от Норвегии — 190 миллионов долларов, США — 50 миллионов долларов и 20 миллионов долларов от Швейцарии.

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев 4 ноября заявлял, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны.

В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.