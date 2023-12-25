МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. ГМК "Норильский никель" в 2024 году планирует объем капитальных вложений (capex) на уровне около 3,6 миллиарда долларов, следует из сообщения компании. "Норникель" завершил перерегистрацию Быстринского ГОКа в Россию

"Совет директоров "Норникеля" утвердил бюджет компании на 2024 год, включая капитальные вложения в размере около 3,6 миллиарда долларов", — говорится в релизе.

Отмечается, что в следующем году "Норникель" продолжит реализацию стратегии умеренного роста и устойчивого развития, в которую входят ключевые инвестиционные проекты роста в области добычи и переработки, модернизации и замены оборудования, нацеленные на повышение уровня промышленной безопасности и охраны труда, обновление энергетической и топливной инфраструктуры, а также снижения вредного воздействия на окружающую среду, прежде всего "серную программу".

"Норникель" в августе снизил прогноз по инвестициям на 2023 год до 3,5-3,8 миллиарда долларов c ожидаемых 4,7 миллиарда долларов на фоне ослабления рубля и пересмотра графиков реализации некоторых проектов. В первом полугодии 2023 года объем capex компании сократился на 19%, до 1,5 миллиарда долларов.