Путин продлил право участников СВО обратиться за кредитными каникулами
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил до конца 2024 года право участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей обратиться за кредитными каникулами.
Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Участники СВО могут получить кредитные каникулы по всем потребительским кредитам и займам (включая ипотеку и кредитные карты), оформленным до мобилизации или начала участия в спецоперации.
Кредитные каникулы позволят приостановить платежи по кредиту либо снизить их размер на период до шести месяцев, или до года для участников малого и среднего бизнеса.
Аналогичным правом обладают ООО, отнесенные к субъектам МСП и состоящие из одного участника, призванного на военную службу по мобилизации, в отношении ипотечных кредитов.
Закон также предусматривает прекращение обязательств по договорам поручительства участников СВО, погибших в ходе спецоперации, умерших от полученного увечья или ставших инвалидами I группы.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.Госдума приняла закон, который продлит на следующий год право участников спецоперации и членов их семей обратится за кредитными каникулами и обеспечит списание кредитных поручительств погибших или тяжело раненых бойцов.
Кроме того, участникам операции и их семьям предоставляются освобождение от уплаты НДФЛ и начисления пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ, приоритетный порядок поступления детей в школы и детские сады, выплаты для вдов и вдовцов, обеспечение квот при поступлении в вузы для бойцов и их детей.
https://1prime.ru/finance/20231225/842666415.html