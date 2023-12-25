МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил до конца 2024 года право участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей обратиться за кредитными каникулами. ГД продлила право участников СВО обратиться за кредитными каникулами

Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Участники СВО могут получить кредитные каникулы по всем потребительским кредитам и займам (включая ипотеку и кредитные карты), оформленным до мобилизации или начала участия в спецоперации.

Кредитные каникулы позволят приостановить платежи по кредиту либо снизить их размер на период до шести месяцев, или до года для участников малого и среднего бизнеса.

Аналогичным правом обладают ООО, отнесенные к субъектам МСП и состоящие из одного участника, призванного на военную службу по мобилизации, в отношении ипотечных кредитов.

Закон также предусматривает прекращение обязательств по договорам поручительства участников СВО, погибших в ходе спецоперации, умерших от полученного увечья или ставших инвалидами I группы.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.Госдума приняла закон, который продлит на следующий год право участников спецоперации и членов их семей обратится за кредитными каникулами и обеспечит списание кредитных поручительств погибших или тяжело раненых бойцов.

Кроме того, участникам операции и их семьям предоставляются освобождение от уплаты НДФЛ и начисления пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ, приоритетный порядок поступления детей в школы и детские сады, выплаты для вдов и вдовцов, обеспечение квот при поступлении в вузы для бойцов и их детей.