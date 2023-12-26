МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Резкого ужесточения антиотмывочного режима для контроля за трансграничными операциями российского бизнеса не предполагается, для этого нет оснований, заявил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. Настроения российского бизнеса ухудшились к концу 2023 года

"Мы с Банком России и в прошлом, и в уходящем году обращали внимание поднадзорных субъектов на изменившиеся схемы расчетов. Наша цель — это препятствование именно незаконным финансовым операциям… Каких-то резких ужесточений антиотмывочного режима не предполагается, к этому нет никаких оснований", — сказал Негляд в интервью РБК.

По его словам, та точечная работа, которая ведется в сфере противодействия подозрительным операциям, "себя полностью оправдывает".

Негляд добавил, Росфинмониторинг всегда старался делать максимум для того, чтобы антиотмывочная система не мешала легальным операциям и бизнесу, который осуществляет законную деятельность, а скорее даже помогала.

"Мы по ряду случаев даже с иностранными коллегами разбирались и разъясняли им, что российский бизнес в данном случае осуществляет абсолютно законную деятельность и нет оснований применять меры блокирования каких-то операций уже в тех юрисдикциях", — отметил Негляд.