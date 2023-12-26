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2023-12-26T08:45:50+03:00
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2023
https://1prime.ru/finance/20231226/842669589.html
В Росфинмониторинге рассказали об ужесточении антиотмывочного режима
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Резкого ужесточения антиотмывочного режима для контроля за трансграничными операциями российского бизнеса не предполагается, для этого нет оснований, заявил замглавы... ПРАЙМ, 26.12.2023
банки, финансы, бизнес, экономика, новости, россия, росфинмониторинг, антиотмывочное законодательство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Резкого ужесточения антиотмывочного режима для контроля за трансграничными операциями российского бизнеса не предполагается, для этого нет оснований, заявил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд.
"Мы с Банком России и в прошлом, и в уходящем году обращали внимание поднадзорных субъектов на изменившиеся схемы расчетов. Наша цель — это препятствование именно незаконным финансовым операциям… Каких-то резких ужесточений антиотмывочного режима не предполагается, к этому нет никаких оснований", — сказал Негляд в интервью РБК.
По его словам, та точечная работа, которая ведется в сфере противодействия подозрительным операциям, "себя полностью оправдывает".
Негляд добавил, Росфинмониторинг всегда старался делать максимум для того, чтобы антиотмывочная система не мешала легальным операциям и бизнесу, который осуществляет законную деятельность, а скорее даже помогала.
"Мы по ряду случаев даже с иностранными коллегами разбирались и разъясняли им, что российский бизнес в данном случае осуществляет абсолютно законную деятельность и нет оснований применять меры блокирования каких-то операций уже в тех юрисдикциях", — отметил Негляд.