МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Минфин РФ ожидает дефицит бюджета РФ по итогам 2023 года на уровне около 1,5% ВВП или меньше, сказал министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". Собянин подписал закон об исполнении бюджета Москвы

Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы — 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП). Дефицит на текущий год запланирован на уровне 2,925 триллиона рублей, или 2% ВВП.

"Мы планировали на текущий год дефицит чуть меньше 3 триллионов рублей, 2,9 триллиона рублей, если быть точным. Этот же показатель мы и ожидаем по году", — сказал Силуанов.

"Что касается в процентном отношении к ВВП, конечно, будет меньше, чем 2%. Мы сейчас ожидаем дефицит около 1,5%", — добавил министр.

Он также отметил, что значение может оказаться и меньше после оценки объема ВВП. "Поэтому дефицит может быть и поменьше, чем 1,5%", — сказал Силуанов.