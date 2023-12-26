МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Министр финансов Антон Силуанов обсудил с главой Сбербанка Германом Грефом возможность использования искусственного интеллекта в бюджетном процессе, считает, что его использование не будет лишним в работе Минфина. ИТ-интегратор назвал явные и скрытые плюсы нейросетей

"Я созванивался с Германом Оскаровичем (Грефом, глава Сбербанка – ред.) о том, чтобы начать работу об использовании искусственного интеллекта в бюджетном процессе. Такую задачу сотрудникам поставил, посмотрим, как это сработает. Но, мне кажется, лишним использование искусственного интеллекта в нашей работе не было бы", — сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".

Министр назвал тему ИИ перспективной и отметил, что в этом вопросе наиболее продвинут Сбербанк.

"Мне было бы очень интересно, что искусственный интеллект предсказал относительно приоритетов бюджетных расходов. Всегда, конечно, последнее слово за человеком, за руководителем, который отвечает за отдельные направления, но всегда послушать альтернативное мнение и проанализировать его, мне кажется, всегда было бы интересно", — отметил также глава Минфина.

Летом Греф, выступая на ПМЭФ-2023, заявил, что некоторые решения в госуправлении, которые принимаются на основе данных, следует принимать системам на основе искусственного интеллекта, который "не понимает, зачем брать взятку".