МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Минфин России и Банк России разработают индекс развития финансовой культуры населения, первый замер планируется провести в первом полугодии следующего года, сообщается в материалах на сайте министерства. Росфинмониторинг намерен усилить контроль операций физлиц с золотом

"Минфин России и Банк России разработают индекс развития финансовой культуры населения. Индекс станет одним из индикаторов реализации стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. Первый "пилотный" замер индекса стороны планируют провести в первом полугодии 2024 года", — говорится в материалах.

Уточняется, что при первом замере будут учтены такие параметры, как умение граждан управлять личными финансами, осознанность в принятии финансовых решений и сопутствующих рисков, а также "проактивная" позиция в отношении своего финансового поведения. Индекс также должен будет учитывать и уровень закредитованности населения, участие граждан в приобретении страховых продуктов и формировании долгосрочных сбережений.

В целом же в рамках стратегии также будут анализироваться и другие индикаторы: индекс уровня финансовой грамотности людей, уровень ее внедрения в образовательную систему субъектов РФ и уровень их инфраструктурного развития, способствующего повышению финансовой грамотности.

Подробную методику расчета индикатора обсудили под председательством главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и министра финансов Антона Силуанова на заседании межведомственной координационной комиссии по реализации стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 годы.

В ходе заседания также были подведены итоги реализации стратегии повышения финансовой грамотности в России на 2017-2023 годы: так, в стране была сформирована образовательная инфраструктура, созданы специальные информационные ресурсы, подготовлена методологическая база, действуют региональные программы повышения финансовой грамотности. Кроме того, элементы финансовой грамотности включены в учебные программы школ, колледжей и вузов, заключили в министерстве.