МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Продолжающийся палестино-израильский конфликт и заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху заставляют инвесторов задуматься о судьбе своих капиталов в Израиле, некоторые уже начали частично выводить деньги из страны, заявила РИА Новости старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН Светлана Бабенкова. Раскрыто, почему мировые бренды не покидают воюющий Израиль

Ранее Нетаньяху в статье для Wall Street Journal назвал три условия мира с Палестиной: "дерадикализация" палестинского общества, "демилитаризация" сектора Газа и уничтожение ХАМАСа.

"Это заявление премьер-министра Израиля иначе, как популистским не назовешь. Оно рассчитано на западную аудиторию и собственный электорат", — считает Бабенкова. По ее словам, речь в заявлении идет фактически об уничтожении Сектора Газа.

"Но что Израиль будет делать с руинами, на восстановление которых понадобятся триллионы долларов, и примерно с двумя миллионами беженцев, которых арабский мир не готов принять? Не ясно, что вообще для них будет победа в этом конфликте?",- отметила Бабенкова.

Экономическая ситуация в результате конфликта в Израиле ухудшается. "Впервые за многие годы стал падать шекель, ЦБ Израиля начал впервые продавать золотовалютные резервы страны",- заметила эксперт.

Иностранные инвесторы, добавила она, "все с большей осторожностью и опаской за свои капиталы смотрят на этот конфликт, который идет уже несколько месяцев, и не понятно, чем закончится". Некоторые из них даже начали уже частично выводить свои капиталы из Израиля. Они просто испугались разрастающегося конфликта, который становится все более неопределенным, заключила Бабенкова.