МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Сделки по продаже активов на российском рынке железнодорожных операторов в 2023 году можно оценить в сумму вплоть до примерно триллиона рублей, что является рекордом за все время его работы, посчитали эксперты для РИА Новости. РЖД подсчитали объем перевезенной икры в бутербродах

Текущий год ознаменовался рядом громких сделок по смене собственников железнодорожных операторов. Бизнесмены Алексей Тайчер и Сергей Смыслов продали свои доли в крупнейшем операторе железнодорожных перевозок СУГ "СГ-Трансе" братьям Тимуру и Руслану Бабаевам, менеджменту оператора и инвестфондам. Братья Бабаевы были названы на рынке и покупателями крупнейшего российского железнодорожного оператора "Первой грузовой компании" (ПГК). Ранее актив принадлежал бизнесмену Владимиру Лисину.

Сменил собственника российский железнодорожный оператор "Нефтетранссервис" (НТС), специализирующийся на перевозке нефтеналивных грузов. Газета "Коммерсант" со ссылкой на несколько источников писала, что актив купили структуры, связанные с СУЭК. Официально суммы указанных выше сделок не назывались. РИА Новости попросило экспертов оценить их объем и порассуждать, можно ли назвать прошедший год рекордным с момента создания российского рынка железнодорожных операторов, который начал зарождаться в 2000-х годах.

ЯВНЫЙ РЕКОРД

"Три крупнейшие компании перешли из рук в руки. Это явный рекорд", — говорит РИА Новости управляющий партнер ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов.

ПГК, по его словам, явно была продана дороже цены ее покупки Лисиным. Актив обошелся бизнесмену тогда в 175,5 миллиарда рублей.

"Нефтетранссервис" тоже вполне себе хорошая компания. "СГ-Транс", в принципе, очень доходная компания. Поэтому стоимость в триллион (рублей – ред.) за все эти активы вполне похожа на правду", — резюмировал Безбородов.

Год, говорит РИА Новости президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин, в любом случае был рекордным по количеству вагонного парка, который участвовал в сделках.

"Стоимость сделок суммарно можно оценить от 450 миллиардов рублей до 1,2 триллиона рублей", — считает Иванкин.

Такой разброс в оценках, пояснил он, вызван рядом факторов оценки стоимости: по текущей стоимости парка, с учетом ближайших текущих ремонтов, премии к рынку, оценкой клиентской базы, лизинговыми контрактами и т.д. "Учитывая непубличность сделок, то оценка имеет широкую вилку", — пояснил он.