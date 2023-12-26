КИШИНЕВ, 26 дек — ПРАЙМ. Назначение на пост главы Нацбанка Молдавии гражданина другой страны лишает граждан республики финансовой и экономической безопасности, заявил один из лидеров оппозиционной партии "Возрождение" Александр Нестеровский. В Молдавии отметили превращение страны в "попрошайку"

Парламент Молдавии 21 декабря отправил в отставку главу Нацбанка Октавиана Армашу, объяснив это тем, что он не обеспечил эффективность сотрудничества ведомства со следственными органами при расследовании вывода 1 миллиарда долларов из банковской системы страны. На следующий день депутаты от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) избрали на должность главы структуры бывшего председателя сената Румынии Анку Драгу.

"Назначение гражданки Румынии Анки Драгу главой Национального банка Молдавии вызывает вопросы о принципах суверенитета нашей страны и является неприемлемым для обеспечения независимости Молдавии! Назначение гражданина другой страны на должность главы центрального банка — ключевой аспект в вопросе финансовой и экономической безопасности, которую, по всей видимости, собираются отнять у граждан Молдавии", — написал Нестеровский в своем Telegram-канале.

По его словам, подобные действия властей вызывают сомнения, поскольку не ясно, чьи интересы будет представлять новый руководитель Национального банка.

"Последние два года "правления" партии "Действие и солидарность" показали их наплевательское отношение к гражданам Молдавии, а все их действия были направлены исключительно в пользу соседнего государства — Румынии", — подчеркивает Нестеровский.

Ранее в румынских СМИ, в том числе в изданиях Evenimentul Zilei ("События дня") и Gazeta de Cluj ("Газета Клужа"), появились публикации, что Драгу является старшим офицером Службы внешней разведки Румынии. Молдавские власти пока никак не прокомментировали эту информацию.

По данным молдавских СМИ, двойным гражданством — молдавским и румынским — обладают президент Молдавии Майя Санду, спикер парламента и председатель ПДС Игорь Гросу, премьер-министр Дорин Речан, ряд министров и депутатов от правящей партии.