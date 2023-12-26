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Глава "Роскосмоса" отметил увеличение консолидированной выручки компании
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Консолидированная выручка "Роскосмоса" в 2023 году выросла на 24 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Консолидированная... ПРАЙМ, 26.12.2023
финансы, новости, россия, роскосмос, консолидированная выручка
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Консолидированная выручка "Роскосмоса" в 2023 году выросла на 24 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Консолидированная выручка отрасли за 2023 год превысила предыдущий показатель на 24 миллиарда", — сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия-24".
Абсолютные цифры он не назвал.
"Год был непростой, но самое главное, что, я надеюсь, мы переломили все негативные тенденции, которые сопровождали отрасль несколько лет", — добавил глава "Роскосмоса".
Борисов уточнил, что "Роскосмос" надеется в ближайшие годы сделать ракетно-космическую отрасль безубыточной и прибыльной.
По его словам, в 2022 году удалось снизить убыток до 17,3 миллиарда рублей.