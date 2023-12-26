МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Консолидированная выручка "Роскосмоса" в 2023 году выросла на 24 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. Мишустин назвал потенциальные рынки для "космической" продукции

"Консолидированная выручка отрасли за 2023 год превысила предыдущий показатель на 24 миллиарда", — сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия-24".

Абсолютные цифры он не назвал.

"Год был непростой, но самое главное, что, я надеюсь, мы переломили все негативные тенденции, которые сопровождали отрасль несколько лет", — добавил глава "Роскосмоса".

Борисов уточнил, что "Роскосмос" надеется в ближайшие годы сделать ракетно-космическую отрасль безубыточной и прибыльной.

По его словам, в 2022 году удалось снизить убыток до 17,3 миллиарда рублей.