МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России перевыполнила годовой план по перечислениям таможенных платежей в бюджет — на 22 декабря объем составил 6,465 триллиона рублей, при этом рост платежей по импорту позволил компенсировать выпадающие доходы от экспорта газа по "Северному потоку", заявил временно исполняющий обязанности главы ведомства Руслан Давыдов. Доля ЕС во внешней торговле России продолжает падать, сообщили в ФТС

"Кстати, на 22 декабря мы уже выполнили годовой план — собрали 6 триллионов 465 миллиардов рублей", — сказал он в интервью газете "Коммерсант". Ранее Давыдов говорил, что годовой план составляет 6,464 триллиона рублей.

Давыдов также добавил, что "платежи по импорту позволили нам компенсировать варварские взрывы веток трубопровода "Северный поток". "Мы по газу потеряли платежей больше чем на 1 триллион рублей. До конца года эта сумма составит 1,14 триллиона рублей — столько мы должны были получить пошлин с него", — сказал он.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке " и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.