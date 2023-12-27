МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Киев может отказаться от выплаты пенсий и зарплат госслужащим, чтобы сосредоточиться на оборонном секторе, если западные партнеры не предоставят необходимое финансирование. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на заявление министра экономики Украины Юлии Свириденко. Украина получила дополнительное финансирование от Всемирного банка

"Свириденко заявила, что Украина будет ставить во главу угла оборону и обслуживание долга, что означает "огромный риск недофинансирования некоторых социальных секторов". По ее словам, если иностранная помощь не поступит, Киеву придется задержать выплату зарплат 500 тысячам госслужащих и 1,4 миллиона учителей, а также пенсий 10 миллионам пенсионеров", — сказано в публикации.

По данным издания, серьезное сокращение государственных расходов и растущая инфляция могут сильно подорвать экономику страны и уменьшить налоговую базу, делая ее еще более зависимой от иностранной поддержки.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что в бюджет Украины поступило почти 74 миллиарда долларов международной помощи с февраля прошлого года. Если помощь от США прекратится, власти страны будут вынуждены обратиться к странам Большой семерки.

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о государственном бюджете страны на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.