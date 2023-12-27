МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Министерство финансов России ожидает в 2024 году перетока денег со вкладов на фондовый рынок, когда ЦБ РФ начнет снижать ключевую ставку, сказал замглавы Минфина РФ Иван Чебесков, отвечая в эфире "РБК ТВ" на вопрос о тенденциях на рынке в следующем году. Минфин не исключает увеличения участников обмена замороженными активами

"Я думаю, что тенденция продолжится. Мы делаем все усилия, чтобы привлекать все большее количество инвесторов и граждан на финансовый рынок. Да, возможно, у нас будет тренд, и он сейчас очевиден, когда у нас многие инвесторы переходят в инструменты с фиксированной доходностью, ну, проще говоря, в облигации, ну и во вклады, потому что ключевая ставка высокая. Соответственно, на вкладах сейчас предлагают ставки там под 15-16%. Облигации — по ним доходности тоже высокие, поэтому многие переключаются из акций в такие инструменты", — сказал он.

"Но, на наш взгляд, мы в следующем году запускаем много новых инструментов и новых стимулов как раз для того, чтобы продолжить этот тренд, привлекать инвесторов. Не забывайте, что у наших граждан на депозитах скоплено порядка 40 триллионов рублей, то есть возможности для инвестирования и притока денег на фондовый рынок, они точно есть", — добавил Чебесков.

По его словам, эта тенденция начнется при смягчении ДКП в 2024 году.

"Прогнозы (по снижению ключевой ставки – ред.) сейчас разные, но к концу года мы уже точно ожидаем, что это должно произойти", — добавил он.

Замглавы Минфина считает, что стабильный доход на фондовом рынке возможен при долгосрочных инвестициях, а спекулятивные стратегии для большинства людей обычно не работают.