МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Минфину РФ известно, что застройщики договариваются с банками и готовы вкладывать свои ресурсы в продолжение льготных программ ипотеки, но есть риски перегрева, его нельзя допускать, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Минфин намерен унифицировать налоговые соглашения

Сбербанк 26 декабря сообщил, что на фоне снижения размера госсубсидии банкам по льготной ипотеке принял решение "не останавливать выдачи", а продолжить кредитование по новым условиям. Так, с 11 января 2024 года банк будет выдавать льготную ипотеку на покупку жилья только при условии субсидирования аккредитованным застройщиком. Новые условия будут действовать для программ льготной ипотеки на новостройки, "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека", "Арктическая ипотека", "Ипотека для IT".

"По строительству ударит. Я знаю, что банки договариваются со строителями о том, что даже строители готовы участвовать своими ресурсами в продолжении льготных ипотечных программ с тем, чтобы эта тема дальше развивалась. Но здесь тоже нельзя допускать перегрева этого направления, мы видим, что здесь есть такой риск", — сказал Силуанов в ответ на вопрос, не ударят ли меры Минфина по строительству.

Он указал, что результаты принятых Минфином мер по охлаждению рынка будут видны в начале следующего года. "Банки говорят, что это сильно ударит… Пока мы видим, что спрос на ипотеку на первичке, хоть и сократился, но не на столько, на сколько мы рассчитывали, что эти меры сработают. Поскольку этот процесс инерционный такой, наверное, это будет видно в начале следующего года", — сказал министр.

На вопрос, будет ли Минфин еще снижать предельный размер субсидии банкам, выдающим льготную ипотеку, он ответил: "дальше не планируем пока". По словам министра, в первую очередь должны остаться такие программы, как "семейная", для новых территорий и Дальнего Востока и "отраслевые" программы, как жилищные кредиты для IT.

Постановление правительства, корректирующее параметры льготных ипотечных программ, вступило в силу 23 декабря. Согласно документу, взнос по программе льготной ипотеки на жилье в новостройках под 8% годовых был повышен до 30% с 20%, а максимальная сумма кредита для всех регионов стала единой – 6 миллионов рублей. Кроме того, была снижена на 0,5 процентного пункта предельная величина субсидий, получаемых банками в рамках ряда льготных программ.

В сентябре правительство России уже ужесточало условия по льготной ипотеке – тогда минимальный первоначальный взнос по ряду госпрограмм был повышен до 20%, а предельная величина субсидий банкам, кредитующим в рамках ипотечных госпрограмм, была снижена на 0,5 процентного пункта.