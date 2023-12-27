МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Украинский министр финансов Сергей Марченко сообщил, что в 2023 году госбюджет страны получил 3,7 миллиарда долларов помощи от Японии в виде льготного финансирования и грантов. Украина получила дополнительное финансирование от Всемирного банка

Ранее Марченко сообщил, что более 42 миллиардов долларов международной помощи поступило в бюджет Украины в этом году.

"В 2023 году Япония является одним из самых больших доноров по объему финансирования, направленного на укрепление бюджетной системы страны. В государственный бюджет Украины было направлено 3,7 миллиарда долларов льготного финансирования и грантов", — приводит слова Марченко пресс-служба на сайте ведомства.

Он отметил, что с февраля 2022 года Япония направила финансовую помощь Украине объемом около 4,2 миллиарда долларов. По его словам, финансирование помогло Украине поддержать социальный сектор, образование и здравоохранение, восстановить разрушенную критическую инфраструктуру.

В минфине подчеркнули, что весной этого года между правительством Украины и Японским агентством международного сотрудничества (JICA) была начата реализация программы экстренного восстановления, которой предусмотрено выполнение 19 проектов на общую сумму гранта — около 573 миллионов долларов. Программа направлена на развитие инфраструктуры, укрепление энергетической системы, восстановление отрасли сельского хозяйства и прочего.

Как заявлял ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрываются с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам "Большой семерки".

В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.