МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Производство отечественных ювелирных изделий из золота в уходящем году увеличилось на 18,5%, составив 30,8 миллиона украшений, сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Tiffany & Co. представила капсульную коллекцию украшений с покемонами

"По данным Федеральной пробирной палаты, в России в 2023 году ощутимо выросло количество производимых золотых украшений. Если в 2022 году палата заклеймила 26 миллиона изделий, или 48,5 тонн, то в текущем году — уже 30,8 миллиона изделий, масса которых составила 55,5 тонн. Таким образом, производство золотых изделий в штуках за год выросло на 18,5%", — сообщил он.

По его словам, позитивная динамика прослеживается и в серебре: на 28,9 миллиона изделий за год выросло количество поступивших на рынок отечественных и импортных изделий, достигнув 56,7 миллиона. "Кратный рост особенно заметен по сравнению с итогами 2021 года, когда общий объем сданных на клеймение изделий составил лишь 15,9 миллиона", — отметил он.

В 2018-2019 годы объем клеймения отечественных изделий из серебра составлял в среднем 18 миллионов изделий в год, а в 2023 году зарегистрировали 43,7 миллиона серебряных изделий отечественного производства. Россияне стали чаще покупать ювелирные изделия онлайн

"Более чем двукратный рост объясняется отчасти восстановлением рынка, но основной эффект достигается за счет легализации. Серебряные изделия отечественного производства сейчас клеймить необязательно, но их нужно регистрировать в государственной информационной системе ГИИС ДМДК. Очевидно, что в систему вошел и тот объем изделий, который на клеймение ранее не предъявлялся, а значит, доля легального оборота существенно увеличилась, почти в два с половиной раза по сравнению с 2018-2019 годами", — сообщил он.

Что касается эффекта перерегистрации с одной системы налогообложения на другую, то разница в количестве участников рынка составила 3%. В четвертом квартале 2022 года на спецучете в Федеральной пробирной палате состояли 22 722 субъекта, а в четвертом квартале 2023 года — 22 049. При этом уже во втором полугодии текущего года число новых участников рынка оборота драгметаллов превысило количество ушедших, 1 393 и 957 соответственно, заключил Моисеев.