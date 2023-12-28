МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Премьер Украины Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с донорами Киева в январе для обсуждения предоставления финансирования из-за "крайне высокой неопределенности" в вопросе бюджета страны в начале следующего года, передает агентство Bloomberg со ссылкой на письмо Шмыгаля. Украина внесла Shandong Odes в список "спонсоров войны"

"Чтобы поддерживать макроэкономическую стабильность крайне необходимо, чтобы мы получили достаточное, немедленное и прогнозируемое финансирование, начиная с января 2024 года <…> вряд ли возможно обсуждать проекты по восстановлению, когда мы практически не можем обеспечивать связанные с выживанием приоритеты в 2024 <…> мы не можем ждать до марта для финансирования наших социальных нужд", — указал Шмыгаль в письме.

Агентство при этом указывает, что украинский премьер в своем обращении к межведомственной координационной платформе доноров для Украины забил тревогу относительно положения финансов страны.

Пока неизвестно, согласились ли доноры на внеочередную встречу или какой ответ был получен на письмо, добавляет Bloomberg.

Ранее украинский министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что правительство может отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий, если западные партнеры не пришлют финансовую помощь.