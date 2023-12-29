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2023
https://1prime.ru/finance/20231229/842705547.html
ФТС ожидает перевыполнения плана по перечислениям в бюджет в 2023 году
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Федеральная таможенная служба (ФТС) по итогам 2023 года перевыполнит план по перечислениям средств в бюджет РФ на 150-160 миллиардов рублей, сообщил временно исполняющий... ПРАЙМ, 29.12.2023
финансы, новости, россия, фтс, бюджет
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) по итогам 2023 года перевыполнит план по перечислениям средств в бюджет РФ на 150-160 миллиардов рублей, сообщил временно исполняющий обязанности главы ведомства Руслан Давыдов.
"Безусловным приоритетом таможни была и остается работа по своевременному перечислению платежей в федеральный бюджет. Несмотря на все усилия наших оппонентов по дестабилизации внешней торговли России, взрывы трубопроводов "Северный поток", мы уверенно выполнили и даже перевыполнили плановое задание по перечислению платежей в федеральный бюджет, которое составляло в текущем году 6 триллионов 464 миллиарда рублей.
Перевыполнение по итогам года достигнет 150-160 миллиардов рублей", — сказал он в новогоднем поздравлении, опубликованном в официальном канале ведомства в YouTube.