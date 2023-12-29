МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) по итогам 2023 года перевыполнит план по перечислениям средств в бюджет РФ на 150-160 миллиардов рублей, сообщил временно исполняющий обязанности главы ведомства Руслан Давыдов. ФТС отчиталась о передаче конфиската на нужды СВО

"Безусловным приоритетом таможни была и остается работа по своевременному перечислению платежей в федеральный бюджет. Несмотря на все усилия наших оппонентов по дестабилизации внешней торговли России, взрывы трубопроводов "Северный поток", мы уверенно выполнили и даже перевыполнили плановое задание по перечислению платежей в федеральный бюджет, которое составляло в текущем году 6 триллионов 464 миллиарда рублей.

Перевыполнение по итогам года достигнет 150-160 миллиардов рублей", — сказал он в новогоднем поздравлении, опубликованном в официальном канале ведомства в YouTube.