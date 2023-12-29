МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Россия может конфисковать активы иностранцев в ответ на действия Запада, есть список вариантов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. С прибытком. Друзья вернули России стоимость замороженных активов

Официальному представителю Кремля в ходе пресс-конференции задали вопрос, может ли Москва изъять зарубежные активы. Он дал положительный ответ.

"Понимая непредсказуемость наших контрагентов, скажем так, полную непредсказуемость и, понимая их склонность к нарушению международного права и других законов, в том числе и своих собственных национальных, понимая их склонность к саморазрушению, я имею в виду разрушение современной экономической системы, подрыв доверия к основным постулатам мировой экономической системой, я имею в виду резервную валюту основную, принцип неприкосновенности собственности и так далее, то, конечно, же мы заранее анализировали возможные ответные шаги, и все будем делать так, чтобы это наилучшим образом соответствовало нашим интересам", — пояснил Песков.

Он подчеркнул, что недружественные действия в отношении России чреваты серьезными последствиями.

С начала спецоперации на Украине Евросоюз и США постепенно замораживали российские активы, как госу4дарственные, так и принадлежащие частным лицам. В данный момент Запад ищет способ конфисковать имущество Москвы и направить его Украине. Ранее в четверг, 28 декабря, газета Financial Times со ссылкой на источники писала о сомнениях Германии, Франции, Италии и ЕС в отношении идеи США конфисковать замороженные активы России на 300 миллиардов долларов. По их мнению, отмечало издание, необходимо сначала тщательно оценить законность данной меры.