СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — ПРАЙМ. Национализация активов украиснки олигархов себя оправдала, потому что позволила "очистить" полуостров от экономического присутствия Украины, рассказал РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Власти Крыма сообщили о спросе на бывшие активы украинских олигархов

Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.

"Украинские олигархи, в том числе Ахметов, Пинчук, Тарута, Коломойский, Зеленский, Порошенко, Герега и много других, понимали, что Крым воссоединился с Россией навсегда, вымывая деньги и ресурсы из полуострова, ничего не вкладывая в развитие предприятий. Поэтом национализация себя оправдала, так как позволила вычистить полуостров от экономического присутствия украинских олигархов", — сказал Константинов.

По его словам, национализация позволила сохранить многие крупные крымские предприятия и полнить бюджет за счет продажи имущества на аукционах отечественным инвесторам.

Ранее власти Крыма сообщили, что приняли решение о национализации имущества нескольких украинских олигархов, которые связаны с Украиной и совершают недружественные действия по отношению к России. В свою очередь Константинов отмечал, что украинские активы пользуются большим спросом.