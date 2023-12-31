ВАШИНГТОН, 31 дек — ПРАЙМ. Инвестор покупки американским миллиардером Илоном Маском соцсети Twitter считает, что компания после сделки подешевела на 71%, сообщает портал Axios. В Госдуме призвали Илона Маска идти на президентские выборы

"Компания Fidelity считает, что соцсеть Х (ранее Twitter) стоит на 71,5% меньше, чем на момент покупки, согласно раскрытию информации на конец ноября", — говорится в сообщении.

Как говорится в сообщении, фонд Fidelity хоть и помог Маску купить Twitter, но может не владеть точной финансовой информацией, несмотря на наличие акций компании, другие акционеры могут оценивать стоимость соцсети иначе.

Портал добавляет, что более 10% в цене соцсеть могла потерять, когда Маск в ноябре выругался на онлайн-мероприятии в адрес рекламодателей, отказавшихся от сотрудничества с Х на фоне скандальных заявлений миллиардера о евреях.

Маск осенью прошлого года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. За сделкой последовала череда сокращений персонала компании.