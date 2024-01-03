АНКАРА, 3 янв — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции в декабре составила 64,77%, ускорившись с 61,98% в ноябре, сообщил Институт статистики страны (TUIK). Резервы ЦБ Турции достигли исторического максимума, пишет СМИ

"В декабре индекс потребительских цен вырос на 2,93%, а в годовом исчислении составил 64,77%", — говорится в сообщении.

Тем временем группа независимых экономистов (ENAG) сообщила, что годовая инфляция в декабре составила 127,21%.

Турецкие власти рассчитывают, что инфляция снизится почти в два раза, до 34% к концу 2024 года, заявил ранее министр финансов Мехмет Шимшек.

Глава центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан заявляла, что прогнозирует ускорение официальной инфляции в стране до 65% по итогам года и замедление до 36% в следующем году и 14% — в 2025-м.

Ранее ЦБ Турции повысил учётную ставку до 40% с 42,5%.