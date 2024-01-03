2024-01-03T10:38:10+03:00
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2024-01-03T10:38:10+03:00
2024
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Годовая инфляция в Турции в декабре достигла 64,77 процента
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Годовая инфляция в Турции в декабре составила 64,77%, ускорившись с 61,98% в ноябре, сообщил Институт статистики страны (TUIK). "В декабре индекс потребительских цен вырос на... ПРАЙМ, 03.01.2024
финансы, экономика, новости, турция, экономика турции, инфляция в турции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 3 янв — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции в декабре составила 64,77%, ускорившись с 61,98% в ноябре, сообщил Институт статистики страны (TUIK).
"В декабре индекс потребительских цен вырос на 2,93%, а в годовом исчислении составил 64,77%", — говорится в сообщении.
Тем временем группа независимых экономистов (ENAG) сообщила, что годовая инфляция в декабре составила 127,21%.
Турецкие власти рассчитывают, что инфляция снизится почти в два раза, до 34% к концу 2024 года, заявил ранее министр финансов Мехмет Шимшек.
Глава центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан заявляла, что прогнозирует ускорение официальной инфляции в стране до 65% по итогам года и замедление до 36% в следующем году и 14% — в 2025-м.
Ранее ЦБ Турции повысил учётную ставку до 40% с 42,5%.