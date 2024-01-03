МИНСК, 3 янв — ПРАЙМ. Белоруссия произвела выплату процентного дохода в нацвалюте по евробондам Belarus-2027, сообщила в среду пресс-служба министерства финансов республики. В Белоруссии введена новая система регулирования цен

"Состоялась выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2027 в размере 22,9 миллиона долларов в эквиваленте",- говорится в сообщении на сайте минфина.

Отмечается, что средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО "АСБ Беларусбанк", в соответствии с постановлением Совета министров Белоруссии и Национального банка республики от 6 апреля 2022 года "О временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств".

В июне 2022 года пресс-служба белорусского правительства сообщала, что Белоруссия столкнулась с невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций республики. В результате Минск решил в рамках выплат по евробондам перечислять суммы в белорусских рублях на специально открываемые в белорусском Беларусбанке счета, а также выработал другие схемы для выполнения своих обязательств перед инвесторами.

Временные меры по исполнению внешних государственных долговых обязательств предполагают, что владельцы еврооблигаций вправе получать выплаты с этого счета при предъявлении соответствующей заявки и прохождении верификации.