МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Российские кинотеатры собрали 5,8 миллиарда рублей за новогодние праздники, на 1,3 миллиарда рублей больше, чем в предыдущем году, их посетили 14,8 миллиона человек, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. Шахназаров рассказал, что может привлечь зрителей в кинотеатры

"В новогодние праздники в кинотеатрах побывали 14,8 миллиона человек. Кассовые сборы превзошли результат прошлого года на 1,3 миллиарда рублей и составили рекордные 5,8 миллиарда рублей", — написала глава ведомства в своем Telegram-канале.

Она отметила, что самой успешной в прокате стала комедия Клима Шипенко "Холоп 2". Картину посмотрели 6,5 миллионов зрителей, сборы составили 2,6 миллиарда рублей.

На второй строчке рейтинга оказалась сказка Алексея Нужного "Бременские музыканты". Кассовые сборы составили 1,96 миллиарда рублей, на сеансы было продано 5,1 миллиона билетов.

Тройку лидеров замыкает анимационный фильм "Три богатыря и Пуп Земли". В новогодние дни мультфильм посмотрели 1,8 миллиона зрителей, кассовые сборы — 614 миллионов рублей.