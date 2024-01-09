2024-01-09T10:43:56+03:00
2024-01-09T10:43:56+03:00
2024-01-09T10:43:56+03:00
2024
https://1prime.ru/finance/20240109/842747547.html
Министр раскрыла прибыль российских кинотеатров за новогодние праздники
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российские кинотеатры собрали 5,8 миллиарда рублей за новогодние праздники, на 1,3 миллиарда рублей больше, чем в предыдущем году, их посетили 14,8 миллиона человек, сообщила... ПРАЙМ, 09.01.2024
финансы, экономика, новости, россия, кинотеатры, сборы
https://cdnn.1prime.ru/images/83646/57/836465745.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83646/57/836465745.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83646/57/836465744.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83646/57/836465744.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83646/57/836465732.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83646/57/836465732.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20231226/842677218.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Российские кинотеатры собрали 5,8 миллиарда рублей за новогодние праздники, на 1,3 миллиарда рублей больше, чем в предыдущем году, их посетили 14,8 миллиона человек, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
"В новогодние праздники в кинотеатрах побывали 14,8 миллиона человек. Кассовые сборы превзошли результат прошлого года на 1,3 миллиарда рублей и составили рекордные 5,8 миллиарда рублей", — написала глава ведомства в своем Telegram-канале.
Она отметила, что самой успешной в прокате стала комедия Клима Шипенко "Холоп 2". Картину посмотрели 6,5 миллионов зрителей, сборы составили 2,6 миллиарда рублей.
На второй строчке рейтинга оказалась сказка Алексея Нужного "Бременские музыканты". Кассовые сборы составили 1,96 миллиарда рублей, на сеансы было продано 5,1 миллиона билетов.
Тройку лидеров замыкает анимационный фильм "Три богатыря и Пуп Земли". В новогодние дни мультфильм посмотрели 1,8 миллиона зрителей, кассовые сборы — 614 миллионов рублей.