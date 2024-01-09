МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Рубль усилил рост в ходе торгов четверга, следует из данных Московской биржи. Нет причин для ослабления рубля

Доллар расчетами "завтра" на 13.45 по московскому времени падал на 1,3 рубля, до 89,85 рубля, достигая минимума с 29 декабря. Кроме того, евро опускается до Евро падает до 98,38 рубля, а юань теряет 19 копеек, снижаясь до 12,52 рубля.