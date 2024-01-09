2024-01-09T13:47:00+03:00
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2024-01-09T13:47:00+03:00
2024
https://1prime.ru/finance/20240109/842749440.html
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 90 рублей впервые с прошлого года
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Рубль усилил рост в ходе торгов четверга, следует из данных Московской биржи. Доллар расчетами "завтра" на 13.45 по московскому времени падал на 1,3 рубля, до 89,85 рубля,... ПРАЙМ, 09.01.2024
финансы, экономика, новости, россия, доллар, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Рубль усилил рост в ходе торгов четверга, следует из данных Московской биржи.
Доллар расчетами "завтра" на 13.45 по московскому времени падал на 1,3 рубля, до 89,85 рубля, достигая минимума с 29 декабря. Кроме того, евро опускается до Евро падает до 98,38 рубля, а юань теряет 19 копеек, снижаясь до 12,52 рубля.