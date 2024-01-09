МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Министерство финансов России планирует ограничить вывоз золота физическими лицами в целях борьбы с обходом "курсовой" экспортной пошлины, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев в беседе с изданием "Интерфакс". Цены на золото выросли за год на 14%

"Сейчас мы боимся, что ситуация просто выйдет из-под контроля по причине того, что вывоз физлицами стал способом обойти пошлину, причем законным. И мы видим резкий рост вывоза, конечно, после введения пошлины. Я цифры не могу называть, но он кратный. Просто люди повезли в карманах. Зачем платить, допустим семь процентов — там в зависимости от курса разный процент — если можно не платить. Распихали по карманам и поехали", — отметил Моисеев.

По словам заместителя главы ведомства, Минфин планирует разработать проект постановления правительства, в котором будут определены фиксированные объемы вывоза золота гражданами. Вариант с накопленным итогом был также рассмотрен, однако возникли сложности с контролем при перевозке через границы стран-членов таможенного союза.

Ожидается, что ограничения на вывоз золота будут установлены в виде номинала, который будет достаточно небольшим. Предполагается, что проект документа будет представлен к концу первого квартала 2024 года, заключил Моисеев.