МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Объединение систем передачи финансовых сообщений России и Ирана позволяет развивать безналичные расчеты в торговле двух стран, рассказали РИА Новости эксперты. Россия и Иран планируют создать совместные инвестиционные комитеты

Ранее в январе замглавы Центробанка Ирана по международным вопросам Мохсен Карими заявил, что Москва и Тегеран соединили свои системы передачи финансовых сообщений, таким образом банкам двух стран "больше не нужна Швейцария" для связи друг с другом, и они могут устанавливать друг с другом посреднические отношения.

"Объединение систем, российской и иранской, по всей видимости, представляет собой технически реализованную, защищенную инфраструктуру передачи информации о транзакциях между финансовыми учреждениями двух стран", — отметил начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев.

Он добавил, что подобные примеры уже имеются, в частности – Китай и Индия, которые используют свои системы передачи финансовых сообщений.

"Интеграция СПФС и SEPAM (System for Electronic Payments Messaging ЦБ Ирана — ред.) поможет использовать безналичные расчеты в торговле между Россией и Ираном", — отметил также начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Иран был отключен от международной системы обмена межбанковскими сообщениями SWIFT в 2018 году. В 2022 году от нее были отключены ряд российских банков. По словам Осадчего, обход санкций в условиях отключения от SWIFT мог осуществляться как за счет расчетов наличными и золотом, так и за счет бартера.