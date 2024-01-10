МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ представила проект закона, который устанавливает дополнительный механизм контроля за сделками крупных финансовых организаций, следует из соответствующего документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. ФАС раскрыла объем реализованного на бирже в 2023 году газа

"Законопроектом предлагается ввести дополнительный контроль ‎за совершением сделок, осуществляемых крупными финансовыми организациями, стоимость активов (суммарных активов финансовых организаций, входящих в одну группу лиц) которых превышает значения, установленные правительством Российской Федерации в том числе по согласованию с Банком России, независимо от размера активов финансовых организаций, являющихся объектом экономической концентрации", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что принятие такого законопроекта позволит повысить эффективность мер антимонопольного контроля в отношении крупных финансовых организаций, а также защищенность прав и интересов остальных участников финансового рынка от возможных проявлений монополистической деятельности.

ФАС также напоминает, что в настоящее время установлена необходимость получения предварительного согласия на совершение сделок с акциями, долями, активами или правами в отношении финансовой организации в случае, если стоимость активов по последнему балансу этой организации превышает величину, установленную постановлениями правительства от 18 октября 2014 года № 1072 "Об установлении величин активов финансовых организаций, поднадзорных Центральному банку Российской Федерации ‎в целях осуществления антимонопольного контроля".

Уточняется также, что в законопроекте отсутствуют обязательные требования, соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и иных документов, имеющих разрешительный характер.