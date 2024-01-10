МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Более четверти россиян (28%) считают своей главной финансовой целью в 2024 году приобретение машины, при этом в 2023 году об этом заявили 23% респондентов, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие". Россиянам рассказали, как правильно прогреть машину в мороз

Кроме того, по данным исследования, в среднесрочной перспективе (до пяти лет) 28% россиян планируют приобрести недвижимость, а 14% — накопить определенную денежную сумму. Двадцатая часть опрошенных намерена начать бизнес, тот же процент хочет заработать средства на получение образования. В долгосрочной перспективе (более пяти лет) 4% россиян хочет обеспечить себе достойную пенсию, следует из опроса.

Вместе с тем, большинство респондентов (80%) признались, что мечтают стать миллионерами. При этом треть опрошенных ее уже осуществила. Десятая часть участников опроса не задавались целью стать миллионерами, а примерно та же часть (9%) считает, что накопить данную сумму невозможно.

У россиян также выяснили пути достижения поставленных целей. Так, каждый четвертый респондент намерен откладывать часть получаемых доходов, 24% готовы отказаться от спонтанных покупок. Каждый пятый опрошенный сообщил, что с планирует найти дополнительную работу, а 2% решили увеличить доход, открыв бизнес за счет кредита.

Опрос был проведен среди 1228 человек во всех субъектах России в декабре 2023 года.

Отмечается, что в 2023 году 28% россиян планировали сделать ремонт в квартире, 23% — купить машину, 17% — улучшить жилищные условия. Исследование проводилось в декабре 2022 года среди 1504 совершеннолетних респондентов из всех федеральных округов страны.