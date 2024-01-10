БУДАПЕШТ, 10 янв — ПРАЙМ. Еврокомиссия разрабатывает к внеочередному саммиту ЕС 1 февраля "план Б" в части предоставления помощи Украине вне союзного бюджета, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В Германии подсчитали, на сколько сократилась западная помощь Украине

"Приятно видеть, что Еврокомиссия подготавливает "план Б" к 1 февраля, согласно которому финансовая поддержка, предоставляемая Украине, может осуществляться вне бюджета ЕС. Это хорошее решение! "План Б" Еврокомиссии — это "план А" Венгрии!" — написал он в соцсети Х.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила о подготовке альтернативных вариантов оказания финансовой помощи Киеву со стороны ЕС на случай провала переговоров по предоставлению таких средств из общеевропейского бюджета. Издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что ЕС разрабатывает резервный план помощи Украине на сумму до 20 миллиардов евро за счет наращивания долга, что позволит обойти блокировки Орбана.

В ходе саммита в Брюсселе в середине декабря Будапешт наложил вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Украине. Глава Евросовета Шарль Мишель после саммита заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года. Следующий внеочередной саммит ЕС назначен на 1 февраля.

Венгрия блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.