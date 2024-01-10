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2024-01-10T13:02:57+03:00
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2024
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Бюджетная система страны чувствует себя уверенно, заявил Путин
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Бюджетная система страны чувствует себя уверенно заявил президент России Владимир путин после доклада министра финансов РФ Антона Силуанова. "Только что, вот прямо только что... ПРАЙМ, 10.01.2024
финансы, экономика, новости, россия, владимир путин, антон силуанов, бюджетная система рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНАДЫРЬ, 10 янв — ПРАЙМ. Бюджетная система страны чувствует себя уверенно заявил президент России Владимир путин после доклада министра финансов РФ Антона Силуанова.
"Только что, вот прямо только что закончил разговор с министром финансов, правда, по другим вопросам. Он докладывал о ситуации в целом с финансами по прошлому году, о планах на наступивший 2024 год. Бюджетная система страны чувствует себя уверенно, спокойно, развивается активно", — сказал глава государства в ходек встречи с жителями города Анадырь.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.