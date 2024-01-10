АНАДЫРЬ, 10 янв — ПРАЙМ. Бюджетная система страны чувствует себя уверенно заявил президент России Владимир путин после доклада министра финансов РФ Антона Силуанова. Всемирный банк повысил прогноз роста экономики России на 2024 и 2025 годы

"Только что, вот прямо только что закончил разговор с министром финансов, правда, по другим вопросам. Он докладывал о ситуации в целом с финансами по прошлому году, о планах на наступивший 2024 год. Бюджетная система страны чувствует себя уверенно, спокойно, развивается активно", — сказал глава государства в ходек встречи с жителями города Анадырь.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.