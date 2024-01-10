МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с конкретными жалобами на задержку выплат за участие в специальной военной операции. Об этом российский лидер сообщил в рамках встречи с жителями Анадыря. Путин продлил право участников СВО на кредитные каникулы

По словам президента, задержка выплат может быть связана с бюрократическим сбоем, поэтому необходимо понять, где именно этот сбой происходят.

Дмитрий Юдин, участник спецоперации, сообщил президенту, что участникам СВО не всегда предоставляется краткосрочный отпуск после ранения, а федеральные выплаты производятся слишком долго. ""Сроки этих выплат, у вас конкретные есть проблемы с выплатами? У вас или у кого-то из ваших сослуживцев…? Если что-то не вовремя приходит, с задержками, это проявление в худшем смысле этого слова, каких-то бюрократических сбоев. Вот и все. Но нужно понять, где конкретно, что происходит", — заявил глава государства.

Путин запросил информацию о тех, кто не получил выплаты, а также поручил руководству Министерства обороны на конкретных примерах рассмотреть, где наблюдаются сбои в работе.

Российский лидер заключил, что все выплаты финансируются в полном объеме, так как вопросов с материальным, финансовым обеспечением всего, что происходит в зоне СВО, не существует.