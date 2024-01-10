АНАДЫРЬ, 10 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что надо распространять дополнительные материальные выплаты после рождения третьего ребенка на Чукотке и в других регионах РФ с низкой рождаемостью. Путин призвал аккуратно относиться к расширению использования маткапитала

"На мой взгляд, это с учетом состояния государственных финансов возможно сделать. Но в полном случае, мне кажется, тогда нужно распространить эту меру не только на Чукотку, но и на другие регионы Дальнего Востока, в которых уровень рождаемости все-таки пониже, чем в целом по регионам… Поэтому будем считать, что мы договорились. Я дам соответствующее поручение правительства региональным властям, коллеги все проработают, и в ближайшее совместное совещание будет принято", — сказал Путин на встрече с жителями Анадыря.

По его словам, при рождении третьего ребенка в РФ существует правило, согласно которому семья получает ко льготной ипотеке 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. В Приморском крае этим семьям доплачивают еще 550 тысяч рублей. В сумме они получают миллион для погашения кредита.

"Приморский край, насколько я понимаю, делает это из собственного бюджета. Но у Чукотки доходов меньше, чем в Приморском крае, (поэтому — ред.), конечно, здесь решить этот вопрос таким образом проблематично. Поэтому для такого региона, как Чукотка, должна быть федеральная поддержка", — подчеркнул Путин.