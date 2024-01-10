АНАДЫРЬ, 10 янв — ПРАЙМ. В систему ЖКХ в 2023 году из разных источников поступило 337 миллиардов рублей, заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с жителями города Анадырь. Путин поддержал запрет взимать проценты за уплату ЖКХ со всех пенсионеров

"Вот сейчас только министр доложил, в прошлом году у нас в систему ЖКХ из разных источников мы истратили и направили 337 миллиардов рублей", — отметил российский лидер.

Ранее глава государства прилетел на Чукотку, один из пунктов его программы — встреча с жителями Анадыря. Мероприятие посетили представители многодетных семей, участники Специальной военной операции, работники образовательных, общественных организаций и медицинских учреждений, а также местные предприниматели.