2024-01-10T13:23:01+03:00
2024-01-10T13:23:01+03:00
2024-01-10T13:23:01+03:00
2024
https://1prime.ru/finance/20240110/842759160.html
Путин оценил объем средств, направленных в систему ЖКХ
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В систему ЖКХ в 2023 году из разных источников поступило 337 миллиардов рублей, заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с жителями города Анадырь. "Вот сейчас... ПРАЙМ, 10.01.2024
финансы, экономика, новости, россия, путин, жкх
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНАДЫРЬ, 10 янв — ПРАЙМ. В систему ЖКХ в 2023 году из разных источников поступило 337 миллиардов рублей, заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с жителями города Анадырь.
"Вот сейчас только министр доложил, в прошлом году у нас в систему ЖКХ из разных источников мы истратили и направили 337 миллиардов рублей", — отметил российский лидер.
Ранее глава государства прилетел на Чукотку, один из пунктов его программы — встреча с жителями Анадыря. Мероприятие посетили представители многодетных семей, участники Специальной военной операции, работники образовательных, общественных организаций и медицинских учреждений, а также местные предприниматели.