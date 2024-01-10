ЖЕНЕВА, 10 янв — ПРАЙМ. Россия, Мексика и Китай являются единственными странами в мире, где реальная заработная плата выросла в 2023 году, в России и Китае наблюдался самый высокий рост производительности труда среди стран G20, говорится в ежегодном докладе Международной организации труда (МОТ) о тенденциях в сфере труда за 2024 год. ОАЭ призвали Нетаньяху просить денег на зарплаты у Зеленского

"Только в Китае, Российской Федерации и Мексике в 2023 году наблюдался положительный рост реальной заработной платы. Наибольший прирост заработной платы был зафиксирован в Китае и Российской Федерации, где рост производительности труда был одним из самых высоких среди стран G20 в 2023 году", — сказано в документе.

Директор исследовательского департамента МОТ Ричард Саманс на брифинге в Женеве уточнил, что рост реальной заработной платы в России в 2023 году составил около 17%. Согласно данным организации, в других странах G20 произошло снижение реальной заработной платы, особенно в Бразилии (6,9%), Италии (5%) и Индонезии (3,5%).

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в 2023 году вырастут на 6,2%. Президент РФ Владимир Путин завил 1 января, что "реальная заработная плата выросла, причем достаточно прилично, все это говорит о том, что у нас устойчивая экономика и финансовая система".