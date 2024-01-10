МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Брюссель пообещал Киеву предоставить финансирование не позднее марта, сообщает издание Euractive со ссылкой на источники в Евросоюзе. ЕК готовит "план Б" по финансированию Украины, сообщил Орбан

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что ЕК прорабатывает альтернативные варианты оказания финпомощи Киеву на случай провала переговоров по выделению таких средств из общеевропейского бюджета. Британская Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что ЕС разрабатывает резервный план помощи Украине на сумму до 20 миллиардов евро за счет наращивания долга, что позволит обойти блокировки премьера Венгрии Виктора Орбана.

"Независимо от окончательных условий, ЕС пообещал Киеву, что предоставит финансирование самое позднее к марту", — цитирует издание свои источники.

В ходе саммита в Брюсселе в середине декабря Будапешт наложил вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Глава Евросовета Шарль Мишель после мероприятия сказал журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года. Следующий внеочередной саммит ЕС состоится 1 февраля.

Издание Politico сообщало во вторник, что Венгрия может снять вето с проекта финансирования Украины от ЕС в случае, если эта помощь будет пересматриваться ежегодно.