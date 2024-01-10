МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Стоимость чистых активов (СЧА) биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) денежного рынка, обращающихся на Московской бирже, за 2023 подскочила в 15 раз и превысила 200 миллиардов рублей, а число инвесторов этих фондов за год выросло втрое, следует из сообщения торговой площадки. Стоимость чистых активов БПИФ выросла за период с января по май

"СЧА БПИФ денежного рынка, обращающихся на фондовом рынке Московской биржи, превысила 200 миллиардов рублей, продемонстрировав за 2023 год 15-кратный рост. На конец декабря более 359 тысяч инвесторов держали в своих портфелях биржевые фонды денежного рынка, что в три раза больше, чем на начало 2023 года", — говорится в сообщении.

БПИФ денежного рынка инвестируют в ликвидные финансовые инструменты с низким уровнем риска. Индикатором средних ставок на этом рынке является ставка RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), которая рассчитывается Мосбиржей по сделкам и заявкам на рынке РЕПО с центральным контрагентом, где профучастники рынка и их клиенты привлекают и размещают ликвидность. Доходность по этим фондам сопоставима с доходностью депозитов и облигаций.

По информации Мосбиржи, среднедневной объем торгов фондами денежного рынка вырос в четыре раза к 2022 году — до 460 миллионов рублей. Общий объем операций с фондами денежного рынка в прошедшем году превысил 570 миллиардов рублей. Средний размер вложений в фонды денежного рынка одного частного инвестора на текущий момент превышает 600 тысяч рублей, оценили на бирже.

"Популярность биржевых фондов денежного рынка среди инвесторов росла в течение всего 2023 года на фоне повышения ключевой ставки. Это удобные и высоконадежные инструменты, которые позволяют получать рыночную доходность, защищать сбережения от инфляции и оперативно управлять свободными средствами", — прокомментировал управляющий директор департамента фондового рынка Московской биржи Борис Блохин.

"Фонды денежного рынка имеют низкий порог входа, доступны для инвестиций практически всем желающим и обладают высокой ликвидностью – купить паи и продать их, сохранив накопленный доход, можно в любой из торговых дней на бирже", — добавил он.