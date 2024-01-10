Стоимость БПИФ денежного рынка, обращающихся на Мосбирже, выросла в 15 раз
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Стоимость чистых активов (СЧА) биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) денежного рынка, обращающихся на Московской бирже, за 2023 подскочила в 15 раз и превысила 200 миллиардов рублей, а число инвесторов этих фондов за год выросло втрое, следует из сообщения торговой площадки.
"СЧА БПИФ денежного рынка, обращающихся на фондовом рынке Московской биржи, превысила 200 миллиардов рублей, продемонстрировав за 2023 год 15-кратный рост. На конец декабря более 359 тысяч инвесторов держали в своих портфелях биржевые фонды денежного рынка, что в три раза больше, чем на начало 2023 года", — говорится в сообщении.
БПИФ денежного рынка инвестируют в ликвидные финансовые инструменты с низким уровнем риска. Индикатором средних ставок на этом рынке является ставка RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), которая рассчитывается Мосбиржей по сделкам и заявкам на рынке РЕПО с центральным контрагентом, где профучастники рынка и их клиенты привлекают и размещают ликвидность. Доходность по этим фондам сопоставима с доходностью депозитов и облигаций.
По информации Мосбиржи, среднедневной объем торгов фондами денежного рынка вырос в четыре раза к 2022 году — до 460 миллионов рублей. Общий объем операций с фондами денежного рынка в прошедшем году превысил 570 миллиардов рублей. Средний размер вложений в фонды денежного рынка одного частного инвестора на текущий момент превышает 600 тысяч рублей, оценили на бирже.
"Популярность биржевых фондов денежного рынка среди инвесторов росла в течение всего 2023 года на фоне повышения ключевой ставки. Это удобные и высоконадежные инструменты, которые позволяют получать рыночную доходность, защищать сбережения от инфляции и оперативно управлять свободными средствами", — прокомментировал управляющий директор департамента фондового рынка Московской биржи Борис Блохин.
"Фонды денежного рынка имеют низкий порог входа, доступны для инвестиций практически всем желающим и обладают высокой ликвидностью – купить паи и продать их, сохранив накопленный доход, можно в любой из торговых дней на бирже", — добавил он.
https://1prime.ru/finance/20240110/842762066.html