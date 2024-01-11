МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Белый дом одобряет законопроект о конфискации замороженных российских активов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на записку из Совета по нацбезопасности в адрес комитета сената по международным отношениям. Байден может уничтожить США до выборов, заявил Трамп

В июне прошлого года сенаторы США представили законопроект, наделяющий президента США Джо Байдену правом на конфискацию и передачу замороженных суверенных российских активов Украине.

"Законопроект предоставит полномочия, необходимые исполнительной ветви власти для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины", — цитирует агентство текст записки.

По данным Bloomberg, Белый дом намерен координировать действия с другими странами "Большой семерки", чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны иностранных инвесторов.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".