ХАБАРОВСК, 11 янв — ПРАЙМ. Высокая ключевая ставка ЦБ РФ установлена временно, ее значение будет меняться по мере решения инфляционных вопросов, заявил президент России Владимир Путин в хорде встречи с бизнесом Дальневосточного федерального округа В Совфеде спрогнозировали возможное снижение ключевой ставки

"Ключевая ставка Центрального банка в сегодняшнем ее виде — она все-таки носит временный характер. И руководитель Центрального банка об этом говорит, и эксперты говорят — по мере решения вопросов, связанных с инфляцией, с подавлением инфляции, я думаю, будет меняться эта позиция", — сказал глава государства.

Банк России в пятницу, 15 декабря, принял решение повысить ключевую ставку до 16 процентов годовых, максимума с апреля 2022 года.

Как заявляла глава регулятора Эльвира Набиуллина, ставку начнут снижать, когда на замедление инфляции укажет широкий круг показателей, такие как базовая инфляция и темп роста цен на товары и услуги.