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Высокая ключевая ставка носит временный характер, заявил Путин
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Высокая ключевая ставка ЦБ РФ установлена временно, ее значение будет меняться по мере решения инфляционных вопросов, заявил президент России Владимир Путин в хорде встречи с... ПРАЙМ, 11.01.2024
банки, финансы, экономика, новости, россия, владимир путин, ключевая ставка цб рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХАБАРОВСК, 11 янв — ПРАЙМ. Высокая ключевая ставка ЦБ РФ установлена временно, ее значение будет меняться по мере решения инфляционных вопросов, заявил президент России Владимир Путин в хорде встречи с бизнесом Дальневосточного федерального округа
"Ключевая ставка Центрального банка в сегодняшнем ее виде — она все-таки носит временный характер. И руководитель Центрального банка об этом говорит, и эксперты говорят — по мере решения вопросов, связанных с инфляцией, с подавлением инфляции, я думаю, будет меняться эта позиция", — сказал глава государства.
Банк России в пятницу, 15 декабря, принял решение повысить ключевую ставку до 16 процентов годовых, максимума с апреля 2022 года.
Как заявляла глава регулятора Эльвира Набиуллина, ставку начнут снижать, когда на замедление инфляции укажет широкий круг показателей, такие как базовая инфляция и темп роста цен на товары и услуги.