МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Решение Вашингтона поддержать законопроект о конфискации замороженных активов РФ и координировать эти действия с другими странами G7 является попыткой переложить проблему финансирования Украины на Европу и перенаправить инвестиционные потоки на Североамериканский континент, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Путин чувствует победу на Украине, пишет The Washington Post

Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом поддерживает законопроект о конфискации замороженных активов РФ и намерен координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов. Ранее издание Washington Post со ссылкой на чиновника в Администрации Байдена сообщало, что Вашингтон не сможет реализовать схему по использованию замороженных активов РФ для помощи Киева без согласия европейских стран, так как "около двух процентов этих средств хранятся в США, большая часть замороженных активов России находится в Бельгии и Швейцарии".

"Американцы пытаются сегодня бросить всю проблему на Европу. Американцы уже посчитали, что они все сделали, у них предвыборная кампания, интерес к Украине сегодня падает. Это не просто G7, по сути, это Италия, Германия, Франция и Великобритания, все пытаются бросить на них", — отметил Васильев.

Попытка Вашингтона объединить усилия всех стран "Семерки", по мнению эксперта, — это стремление показать, что коллективный Запад не бросает Украину. Но США своими действиями демонстрируют, что больше не готовы быть главной опорой для Киева и стремятся разделить эту ответственность. Политолог высказался о "смерти" Зеленского

"Раньше Америка все одеяло брала на себя, это было им важно с точки зрения концепции Администрации президента США нанести стратегическое поражение России. А вот когда речь идет не о поражении (Москвы — ред.) а об удержании (Украины — ред.) наплаву, финансовая составляющая выходит на первый план. И чтобы в Киеве не считали, что какие-то перебои в выделении средств по линии Вашингтона, могут иметь фатальный исход, демонстрируется, что коллективный Запад имеет и другие возможности оказать помощь, поскольку он выступает единым фронтом", — добавил Васильев.

По его словам, стремление Вашингтона координировать действия с G7 также показывают, что в рамках привлечения инвестиций "Америка и Европа выступают в конкурентных отношениях" и в действиях Вашингтона "имеет место хитрая игра, чтобы перенаправить эти инвестиционные потоки из Европы на Североамериканский континент".

Кроме того, как отмечает эксперт, разговоры о конфискации активов также могут являться косвенным свидетельством того, что Администрация Байдена задумывается об урегулировании украинского кризиса дипломатическими средствами.

"То, как этот законопроект сформирован сегодня, он нацелен на послевоенное восстановление. Это может косвенно рассматриваться как не просто выделение средств на Украину, но и как все-таки зондаж почвы относительно начала разговора относительно того, что этот конфликт надо урегулировать дипломатическим или мирным путем", — сообщил он.

При этом, Васильев допускает, что пункт об использовании замороженных средств исключительно в послевоенном восстановлении Украины, может быть изменен, так как демократы и республиканцы не сумели согласовать в Конгрессе пакет военной помощи Украине, и Киев рискует остаться без финансовых ресурсов для продолжения боевых действий.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.

В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.