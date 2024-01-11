МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Заявления о поддержке Белым домом решения об изъятии российских активов являются провокационными и могут повлечь глубокие последствия, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Резкий крах". Во Франции заговорили о необходимости снять санкции с России

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на записку из Совета по нацбезопасности в адрес комитета сената по международным отношениям сообщило, что Белый дом одобряет законопроект, направленный на конфискацию замороженных российских активов.

"Конечно, речь идет о весьма провокационном заявлении, которое анонсирует возможность незаконных действий в отношении нашей собственности, в отношении наших активов. Это не может не иметь глубоких последствий. Мы об этом говорили", — сказал Песков.

Он также сообщил, что Вашингтон не уведомляли Москву о поддержке решения об изъятии активов.

"Разумеется, у нас каналов связи почти нет. Никто никого не уведомлял", — пояснил пресс-секретарь. Эксперт объяснил, зачем Белый дом поддержал конфискацию российских активов

По мнению Пескова, действия США являются шагом в сторону подрыва их финансового авторитета доверия к ним международных инвесторов. Он полагает, что Белый дом пытается надавить на европейцев, так как российские активы в основном находятся в Европе.

"Главным образом они (США) пытаются оказать давление на европейцев. Здесь весьма парадоксальная ситуация, потому что основное "тело" наших активов — оно именно в Европе, а не в Америке. И, как всегда, американцы хотят сподвигнуть главным образом европейцев на незаконные действия и, как следствие, в будущем неминуемые потери, штрафы, юридические последствия, с которыми неминуемо столкнутся европейцы, если они пойдут в фарватере американцев", — пояснил Песков.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".