МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Россия имеет все основания арестовать активы западных стран, если они начнут конфисковывать российские активы, сообщил агентству РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Песков рассказал об активах, которые Россия может изъять у иностранцев

"Хочу сказать, что если это (конфискация активов РФ за рубежом — ред.) произойдёт, то у России есть все основания конфисковывать аналогичные активы западных стран, которые находятся в России, а их немало", — отметил сенатор.

Джабаров подчеркнул, что Россия применит зеркальные меры в отношение стран, которые решатся на подобные действия.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что Белый дом поддерживает законопроект о конфискации замороженных активов России и намерен координировать свои действия с другими странами G7.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что действия Соединенных Штатов являются шагом в сторону подрыва их финансового авторитета доверия к ним международных инвесторов. Песков заметил, что Белый дом старается надавить на европейцев, так как российские активы в основном находятся в Европе.

После начала Специальной военной операции на Украине страны Евросоюза и G7 заморозили около 300 миллиардов евро из валютных резервов России. Большая часть этих активов хранится в ЕС, основным учреждением является бельгийская Euroclear. Euroclear, в свою очередь, сообщил, что заработал около трех миллиардов евро в виде процентов на инвестициях в российские активы, попавшие под санкции.