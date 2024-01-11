МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Поддержка Вашингтоном изъятия российских активов подставит его европейских партнеров, являющихся заложниками русофобии США, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. В Совфеде рассказали, как Россия ответит Западу на конфискацию активов

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на записку из Совета по нацбезопасности в адрес комитета сената по международным отношениям сообщило, что Белый дом одобряет законопроект, направленный на конфискацию замороженных российских активов. Издание Washington Post со ссылкой на чиновника в Администрации Байдена сообщало, что Вашингтон не сможет реализовать схему по использованию замороженных российских активов для помощи Киеву без согласия стран Европы, так как "около двух процентов этих средств хранятся в США, большая часть замороженных активов России находится в Бельгии и Швейцарии".

"Если источники Bloomberg верны, то Белый дом ведет весьма опасную игру. И если вдруг действительно на законодательном уровне будет легализовано прямое разграбление замороженных российских резервов, этот шаг будет иметь самые негативные последствия… Вашингтон при этом как всегда подставит европейских партнеров, которые давно стали заложниками американской русофобии… Соединенные Штаты благодаря санкционному диктату уже фактически лишили Европу дешевого российского газа, подсадив на иглу своего СПГ. Теперь под угрозой финансовые и инвестиционные рынки", — сказал парламентарий.

Кроме того, он отметил, что Москва ответит симметрично и незамедлительно.

"Пусть сначала посчитают сумму оставшихся западных активов на территории нашей страны", — добавил Слуцкий.

По его словам, конфискация российских средств подорвет доверие к Западу со стороны инвесторов из стран Азии, Персидского залива, Ближнего Востока да и всех остальных государств "глобального большинства" и спровоцирует "еще больший отток капиталов из Старого (в большей степени) и Нового света".

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".