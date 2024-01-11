РИМ, 11 янв — ПРАЙМ. Палата депутатов Италии в среду одобрила резолюцию, предусматривающую поддержку передачи Украине замороженных российских активов, сообщается на сайте нижней палаты национального парламента. В Совфеде рассказали, как Россия ответит Западу на конфискацию активов

Документ внесла группа малых партий левой направленности. Одно из положений резолюции содержит призыв к правительству Италии "предпринять все необходимые инициативы в рамках Евроcоюза и временного председательства в "Большой семерке", чтобы в соответствии с международным правом банковские активы российского государства, замороженные в рамках различных санкционных механизмов… могли быть переданы украинскому государству".

Такие резолюции, как и принятый ранее документ в поддержку продолжения оказания военной помощи Украине, имеют форму обращения к Совету министров страны и носят характер призыва к соответствующим действиям.

Ранее Белый дом, как передавало агентство Bloomberg, одобрило подобный законопроект.

После начала СВО Евросоюз и страны "Большой семерки" заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Еврокомиссии поручили подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".