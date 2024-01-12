МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские пенсионеры могут умереть, если западные союзники перестанут оказывать финансовую поддержку, пишет издание Страна.ua. Зеленский снова попросился в НАТО

"Мы много чего покупаем за свои деньги, но, когда нет финансирования… Мы не можем не дать пенсионерам пенсию. Я не давлю на жалость, но без пенсии старые люди просто умрут. У нас более 11 млн пенсионеров — есть ли еще хоть одна такая страна в Европе?", — заявил украинский лидер в рамках визита в Латвию.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты вынуждены приостановить финансовую помощь Киеву. Он отметил, что украинская сторона получила последний из имевшихся в запасе пакет финансирования.

Кроме того, ранее Венгрия заблокировала несколько инициатив по финансированию Украины, в том числе восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, а также более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.