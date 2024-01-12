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Украинские пенсионеры умрут без финансирования Запада, заявил Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские пенсионеры могут умереть, если западные союзники перестанут оказывать финансовую поддержку, пишет издание Страна.ua... ПРАЙМ, 12.01.2024
финансы, экономика, новости, украина, пенсии, владимир зеленский, запад
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские пенсионеры могут умереть, если западные союзники перестанут оказывать финансовую поддержку, пишет издание Страна.ua.
"Мы много чего покупаем за свои деньги, но, когда нет финансирования… Мы не можем не дать пенсионерам пенсию. Я не давлю на жалость, но без пенсии старые люди просто умрут. У нас более 11 млн пенсионеров — есть ли еще хоть одна такая страна в Европе?", — заявил украинский лидер в рамках визита в Латвию.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты вынуждены приостановить финансовую помощь Киеву. Он отметил, что украинская сторона получила последний из имевшихся в запасе пакет финансирования.
Кроме того, ранее Венгрия заблокировала несколько инициатив по финансированию Украины, в том числе восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, а также более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.