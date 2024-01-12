МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Кража государственной, частной и общественной собственности давно является визитной карточкой англосаксов, Москва обещает принять болезненные ответные меры в случае конфискации российских активов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию СМИ об одобрении США законопроекта о конфискации замороженных российских активов. В МВФ оценят последствия конфискации активов России для валютной системы

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом поддерживает законопроект о конфискации замороженных российских активов и будет координировать действия с другими странами "Большой семерки", чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби официально заявлял, что не готов дать журналистам новую информацию об этом вопросе.

"Воровство государственной, частной и общественной собственности стало визитной карточкой англосаксов. Вашингтон, Лондон промышляют этим десятилетиями. До этого это называлось по-другому: пиратство, например. Потом оно было легализовано, теперь это пиратство XXI века", — сказала Захарова в ходе брифинга, комментируя сообщение Bloomberg.

Она также напомнила, что Вашингтон с самого начала был среди главных сторонников "воровства" российских суверенных резервов и смогли втянуть в него своих сателлитов из G7.

"На фоне растущих трудностей с обеспечением финансовой поддержки киевского режима работа западников по поиску любых средств и источников его содержания активизировалась, теперь это уже в практической плоскости будет рассматриваться", — подчеркнула Захарова. Палата депутатов Италии приняла резолюцию по российским активам

По словам представителя МИД РФ, Москва обещает принять болезненные ответные меры в случае конфискации активов.

"Эвентуальное изъятие наших суверенных резервов чревато пагубным последствием для финансовой и инвестиционной сферы в тех государствах, которые вопреки предупреждениям здравомыслящих экспертов пойдут на подобный шаг", — заявила она.

При этом российская сторона не заинтересована в подобном развитии ситуации и готова к любым вариантам, в том числе предусматривающим адекватные ответы на очередные недружественные действия, подчеркнула Захарова.

"Меры ответные будут приняты, и будут приняты такие меры, что их заметят, почувствуют, они будут болезненными", — заключила представитель внешнеполитического ведомства РФ.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".