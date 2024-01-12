2024-01-12T17:57:00+03:00
2024-01-12T17:58:41+03:00
2024-01-12T17:57:00+03:00
2024
https://1prime.ru/finance/20240112/842787041.html
ЦБ сообщил о рекордном росте объема денежной массы России
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Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 января составил рекордные 26,507 триллиона рублей после 24,961 триллиона на 1 декабря, сообщил Банк России. Таким... ПРАЙМ, 12.01.2024
финансы, экономика, новости, россия, денежная база, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 января составил рекордные 26,507 триллиона рублей после 24,961 триллиона на 1 декабря, сообщил Банк России.
Таким образом, за месяц показатель увеличился на 1,546 триллиона рублей, или на 6,2%.
Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (18,321 триллиона рублей на 1 января). Кроме того, она включает в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (4,531 триллиона), обязательные резервы (271,7 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (3,384 триллиона рублей).