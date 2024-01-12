МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 января составил рекордные 26,507 триллиона рублей после 24,961 триллиона на 1 декабря, сообщил Банк России. ЦБ выдаст лицензию новой небанковской расчётной кредитной организации

Таким образом, за месяц показатель увеличился на 1,546 триллиона рублей, или на 6,2%.

Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (18,321 триллиона рублей на 1 января). Кроме того, она включает в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (4,531 триллиона), обязательные резервы (271,7 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (3,384 триллиона рублей).